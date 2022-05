Sandrine SCHNEIDER

Après des études littéraires et un BTS de Communication, j'ai connu diverses expériences professsionnelles dans la vente et le commerce.



Puis,je me suis lancée dans le Tourisme qui m'a beaucoup enrichie à la fois tant sur le plan professionnel,que sur le plan personnel.



J'ai travaillé comme commerciale "groupes" ( auprès de CE) pour le tour opérateur Jet Tours,avant de partir sur Marrakech où l'on m'a proposée un poste de responsable d'une agence réceptive locale pendant 2 ans.Cette expérience fût pour moi très positive et m'a aussi permis d'acquérir de nouvelles compétences.



Par la suite, je suis revenue pour des raisons personnelles et économiques sur Bordeaux et j'ai eu l'opportunité de travailler pour l'association MISSION AIR, spécialisée dans le transport et la logistique humanitaire.



Actuellement, je suis animatrice de réseau et donc chargée de développer la Communication de notre association.



Je suis donc en lien avec des associations,des ONG, des mairies, des lycées qui désirent expédier du matériel dans des pays d'Afrique où ils ont pu développer des projets solidaires.



Ce domaine me passionne et je suis toujours ravie de pouvoir rencontrer de nouvelles structures qui oeuvrent dans ces pays.

Mon rôle est donc de les conseiller au mieux et de faire connaitre notre association auprès de personnes sensibles au monde de la solidarité.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Humanitaire

Logistique

ONG

Relationnel

Transport