Christelle COULIBALY

Mon parcours professionnel est orienté vers les relations humaines, l'accompagnement, la formation et le conseil en insertion sociale et professionnelle.



Au quotidien, je suis amenée à écouter, questionner, orienter, conseiller, soutenir, mais aussi connecter les personnes à leurs propres ressources et talents.



Compétente au niveau administratif , en fonction des besoins, je constitue des dossiers pour l'ouverture des droits, j'assure le suivi , je fais la médiation entre les personnes et les institutions .



je peux proposer des formations sur des thèmes tels que : les techniques de recherche d'emploi, découvrir ses talents, les droits sociaux , la résilience, traverser un deuil, améliorer son écoute...



Passionnée par l'humain je suis formée et expérimentée dans les domaines de l'insertion professionnelle et sociale, l'écoute, le coaching , et la formation.



Je peux intervenir en tant qu'auto entrepreneur pour des missions ponctuelles ou régulières, auprès de particuliers, et de groupes à la demande



Mes compétences :

Animation de groupes

Conseil

Recrutement

Orientation professionnelle

Accompagnement social

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement individuel