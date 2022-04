Christelle COULIBALY

Je me nomme Coulibaly Manman Christelle.

depuis 2009 je suis titulaire du Diplôme d'Agronomie Approfondie option Agréconomie de L'Ecole Supérieure d'Agronomie (ESA) de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouet Boigny de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.



j'aspire faire carrière dans le négoce, le management et le développement des matières premières dans une entreprise agroindustrielle.



A cet effet je recherche un poste de négociante.



je suis sociable , courageuse et prompte à apprendre



Mes compétences :

Achat

Développement rural

Economie

Évaluation de projets

Macro

Management

Marketing

Matières premières

Négoce

Suivi et évaluation

suivi et evaluation de projets

Techniques de vente

Vente