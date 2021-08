Sandrine SCOUARNEC-GUILLAUME (SCOUARNEC)

Responsable RHD en fruits et légumes frais, acheteur 4ème 5ème gamme Sapam Franche-Comté groupe Vivalya



Responsable restauration hors domicile en fruits et légumes et produits de la mer durant 2 ans au sein de la succursale Pomona Besançon.



Technico-commercial et acheteur produits de la mer frais durant 15 ans 1/2



Mes compétences :

Marketing

ISO 900X Standard

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 14001 Standard

IBM AS400 Hardware

Management

Développement commercial

Agroalimentaire