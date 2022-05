Sandrine SEGUEN

Femme de challenge et de tempérament , après 12 années d'expérience sur le terrain, voici en quelques mots les différentes compétences que j'ai pu développer:



COMPETENCES HUMAINES



1/ Sens relationnel important

2/ Sens aigu de l'écoute ( active)

3/ Autonomie et capacités de décision

4/ Capacités d'adaptation

5/ Ténacité



COMPETENCES PROFESSIONNELLES:



1/ Compétences managériales ( motivation / accompagnement au quotidien/formation aux techniques de vente/training )

2/ Gestion de plusieurs centrales d'achats régionales (7 SCA AU GALEC)/ mise en place d'un partenariat commercial/ développement des gammes/ croissance du CA.

3/ Construction Business plan en relation avec les objectifs fixés par la direction commerciale

4/Reporting régulier

5/ Construction et animation réunion régionale



Depuis 3 ans maintenant, c'est avec fierté que je participe à la construction d'une nouvelle Marque sur un secteur très concurrentiel .

Le chemin à parcourir reste long mais le challenge à relever est une source de motivation quotidienne



Mes compétences :

Développement commercial

Grande distribution

Négociation

Techniques de vente

Produits frais

Distribution

Vente

Marketing

Informatique