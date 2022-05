Sandrine SENELIER

Spécialiste, j'analyse et traduis les besoins. Conseillère et meneuse, je pilote les projets TMS et accompagne au changement les acteurs concernés.



Expériences :

Forte de 18 années d'expériences dans les transports et la logistique dont 12 ans en conduite de projets, j'interviens en qualité de Directrice Projets auprès de commissionnaires de transports & prestataires logistiques en Europe pour le compte de Trade Tech Inc, cabinet de conseil et d'ingéniérie en "Logistics Cloud Computing".



Compétences :

Management international

Gestion de projets en Supply Chain et Système d'Information

Formation & encadrement d'équipes dans un contexte multiculturel

Gestion des risques, Sécurité, traçabilité et qualité

Recherche & développement

Anglais courant, Espagnol professionnel

Pack office, Business Object, ERP, Cloud, PuTTy, MySQL



Valeurs :

Esprit de synthèse

Sens relationnel

Sens des responsabilités

Esprit d'équipe

Facilité d'adaptation dans différents environnements et cultures professionnels

Attachement à promouvoir l'image de l'entreprise et ses valeurs

Gout pour l'innovation, les rencontres et situations nouvelles



