Sandrine SETIN

Jeune femme active souriante d'une nature enjoueuse, dynamique;;;

Après quelques expériences professionnelles très différentes les unes les autres, j'evolue aujourd'hui avec serenite au sein d'une entreprise spécialisé dans la dématérialisation des marchés publics pour les collectivités publics et privés.



Responsable administrative et formatrice de logiciel de prises de commandes, je suis amenée à rencontrer les fournisseurs et à les démarcher pour apporter le plus de références possibles sur nos marchés.

Auparavant agent privé de recherches, enquêtrice civil à Nantes, au sein de la societé SIP Sociéte Investigation Privée a Nantes, j'étais amené à retrouver des coordonnées postales et téléphoniques de prospect, à réaliser des enquêtes de solvabilité .



Mon souhait dans un proche avenir , Devenir Responsable des marchés publics au sein de Grand Groupe .



Mes compétences :

dynamique

Personne de Confiance

Sérieuse