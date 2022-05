Sandrine SIMON

Eté 2008



Avec ma petite famille, nous sommes arrivés dans le Limousin à l'été 2007...J'ai eu un poste en ZEP à Beaubreuil (Limoges). J'ai passé le module 2CASH option D qui permet de mieux comprendre le fonctionnement des enfants ayant des troubles des fonctions cognitives. J'ai aussi préparé les fondations de ma vie future (avec l'aide d'une structure du conseil régional) tout en soutenant mon homme dans notre projet de construction bioclimatique. Un premier livre jeunesse cherche éditeur...Un bébé s'annonçant pour décembre, des pauses s'imposent...



SUITE AU PROCHAIN EPISODE!!!



Avril 2009 NOUVELLE TRANCHE DE VIE...



Bébé est arrivé il y a maintenant bientôt 16 mois. Un troisième fils pour lequel nous suivons pleinement notre instinct, question "parentage"...Alors finalement, pour allaitement long et déscolarisation de l'ainé, j'ai pris un an de congé parental et ne reprendrai qu'à mi-temps à la rentrée de septembre. Cela me permettra de continuer à materner, à jardiner et à aider mon homme sur l'auto-construction en paille que nous menons actuellement. D'ailleurs, nous avons quitté la fermette en Creuse pour financer ce projet et avons intégré un petit appartement à Saint Léonard de Noblat. Génial, d'autant que je suis mutée sur ce secteur! Cela nous permet de tout faire à pied ou en vélo, sauf les sorties occasionnelles à Limoges où nous nous organiserons bientôt avec le train... Avec le déménagement et les intempéries, nous avons dû nous concentrer sur le compostage et le poulailler-cabane à jardinage. Question professionnelle, je me laisse porter par le vent car mes envies premières sont toujours là, avancent à petits pas, au cours des rencontres et de notre vie familiale... elles aboutiront quand ce sera le moment! En attendant, une histoire à trouver éditeur mais j'attends la sortie pour vous en dire plus!



SOYEZ HEUREUX!



Octobre 2011



Deux nouvelles à partager!



Allez sur le site de pourpenser.com et retrouvez la sortie de mon premier album jeunesse "Beebuti, la rose et le pissenlit" en cliquant sur le magazine en ligne "pense à sourire"! Je suis mobile pour aller à la rencontre des enfants scolarisés ou non, pour lire et discuter de cette histoire et pour animer des activités et ateliers autour de cette histoire d'actualité!



http://bit.ly/beebuti



http://issuu.com/pourpenser/docs/beebutiextrait





Autre nouvelle, je suis maintenant autoentrepreneur et gère les Z'Ateliers de Sandrine, qui se résume à faire de l'anglais sans s'en rendre compte et avec plaisir!



A bientôt pour d'autres nouvelles!



Novembre 2014.



Je ne sais par quel bout commencer alors les faits sortiront en désordre!

Nous sommes installés dans notre maison écolo depuis juin dernier. A ce jour, les toilettes sèches sont toujours au fond du jardin! Brr, il fait parfois froid! Mon mari se consacre à temps plein à notre cocon depuis 3 ans donc il faut faire bouillir la marmite mais... les passions sont ce qu'elles sont alors je ne me résous toujours pas à enseigner à temps plein! Donc, temps partagé entre le collège, l'IUT, les RAM, l'association du village et les salons et animations puisque j'en suis maintenant à 5 albums jeunesse dont un en attente d'un prix national, le prix Handilivres. Première expérience au salon du livre de Brive! Chouette aventure!



Cette année, j'ai également débuté une formation de LSF et cela me passionne! Je poursuis également mon accompagnement sur les enfants à besoins particuliers en complétant ma formation en ASH et pour les EIP.



Une requête a refait surface de la part de parents de mon secteur... une demande pour que je poursuive le rêve de créer une école ou, au moins, un accueil ponctuel bienveillant pour de jeunes enfants...

Nouveau défi à relever donc, je m'ennuyais tiens!!!!

Alors, messieurs, mesdames, vous croyez en ce projet? Dîtes-le moi et aidez-nous à trouver mécènes!



Bon, suite au prochain épisode!

Croyez en vous, rêvez haut!



Mes compétences :

Écologie

Enseignante

Nature