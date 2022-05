Sandrine SIMON

Je m'appelle SIMON Sandrine, j'ai 49 ans, j'ai un CAP d'employée de bureau et dans mon parcours j'ai eu 3 grandes étapes. D'abord de 1986 à 1988 en tant qu'agent administratif, j'ai réalisé la frappe du courrier, 1 an plus tard, la saisie et la mise en forme du courrier, des procès-verbaux ainsi que la prise de messages téléphoniques pour le chef de bureau du service de l'urbanisme et de l'environnement à la Préfecture des Vosges.En parallèle, j'ai fait beaucoup de recherches de documentation sur internet.Puis de 1989 à 2002 en tant que secrétaire administrative dans des associations sociales , j'ai réalisé la saisie des comptes-rendus, du courrier et je me suis occupée du standard ainsi que de l'accueil.De 2010 à 2015, j'ai fait plusieurs stages en comptabilité général (organisme de formation et cours par correspondance EDUCATEL). je connais le compte résultat, le bilan fonctionnel et J'ai des notions de budget prévisionnel, des amortissements et des immobilisations.Aujourd'hui, mon projet est de rejoindre une PME pour leur apporter mes services dans le service du secrétariat ou financier de l'entreprise.Je suis capable de saisir et mettre en forme, courrier, comptes-rendus, rapports pris sur un dictaphone, de rédiger des courriers simples, et d'orienter les messages téléphoniques.Je suis capable de faire un peu de graphisme avec la zone de dessin du traitement de textes.Je suis capables de saisir des tableaux sur excels avec les formules + et - et des graphiques.Je suis capable d'utiliser une base de données, de créer des Tables et des requêtes.Je suis ouverte d'esprit, rigoureuse, méthodique sachant s'adapter et travailler en autonomie.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Ciel Compta

Bulletins