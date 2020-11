Sandrine SIMON

Je possède un CAP d'Employée de Bureau qui m'a permis de travailler à la sortie du lycée comme Agent Administratif essentiellement dans la fonction publique en CDD. J'aimerais reprendre une vie professionnelle normale en tant qu'Agent Administratif et même en tant qu'aide-comptable car j'ai une formation en comptabilité générale suite à un stage de 10 mois et aussi avec un Mooc La comptabilité pour tous avec David DORIOL. Je peut rester des heures entières concentrée devant un écran car c'est ma passion. Je ne voit pas le temps passé. Je suis à l'aise avec les outils bureautiques et maîtrise le traitement de texte WORD et le tableur EXCEL. Je m'adapte facilement aux nouveaux logiciels. Mon objectif et d'obtenir une opportunité pour démontrer mes compétences en bureautiques et techniques de base de secrétariat acquises lors de mes différentes expériences et ainsi en apprendre toujours plus et me qualifier au sein de votre équipe.