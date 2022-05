Sandrine SMONNET

Expérience de 22 ans en tant que déléguée médicale sur PACA et Corse.

Expertise hospitalière depuis 6 ans en oncologie et hématologie.

Stratégique, curieuse et force de proposition, je pilote l'ensemble des missions qui me sont confiées, le bon usage, référencements, la mise en réseau de nos leaders et acteurs de santé, conception et suivi de nos plan d'actions, création symposium et projets tranverses, dans un esprit d'équipe optimal.



Mes compétences :

Informatique

Réseau

Communication événementielle

Industrie pharmaceutique

Négociation

Assertivité

Oncologie

Formation

Communication médicale

Hématologie

Stratégie