# Co-gérante de la SARL COM ONWEB depuis 2012



# Chef de projets Internet, Webmarketing et technique > > plus de 8 ans d’expérience

# Développeuse PHP/MySQL > > plus de 8 ans d’expérience

# Formatrice > > plus de 5 ans d'expérience (2 ans + 3 ans) + dans Centre de formations

# SEO / Rédactrice > > 4 ans d'expérience (depuis janvier 2012)



http://www.com-onweb.fr/

http://sandrine-soustelle.fr/



Mes compétences :

Gestion de projet web

MySQL

PHP

Drupal

Joomla

Wordpress

Webmarketing

Formation

SEO