Sandrine SPINELLI

Bonjour. Je suis une femme de 48 ans, jeune et ouverte d'esprit. J'aime rencontrer des personnes et les connaître plus profondément.

Je suis active et j'adore les enfants. J'ai moi même un garçon de 12 ans.

Je voudrais retravailler dans le secteur médical, sans prise de sang ou manipulations avec les 2mains!. J'ai une formation d'école hôtelière ainsi qu'une formation d'assistante médicale faite en suisse. J'y vis depuis 1986 mais je souhaite revenir en France.

Je parle couramment l'italien.

Je suis handicapée mais souhaite travailler à vos côtés, dans le meilleur respect du domaine médical.

Mon handicap est l'amputation suite à une septicemie et donc je suis capable d'effectuer mon travail correctement.