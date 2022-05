Sandrine STEINBACH

Juriste de formation, installée depuis peu sur Lyon, j'étudie actuellement toutes les opportunités de carrière dans les domaines du droit, des Ressources Humaines ou des assurances.

Je suis passionnée par le conseil et les relations humaines et souhaite poursuivre mon parcours professionnel au sein d'un service juridique ou d'un service Ressources Humaines.

Titulaire d'un DEA en droit orienté droit social, les différentes fonctions que j'ai occupées me permettent d'être opérationnelle tant sur les questions juridiques que sur les aspects de la gestion des ressources humaines.

Dynamique, appréciant les challenges et les nouveaux défis, mes qualités professionnelles sont notamment la rigueur, la capacité d'analyse, le pragmatisme, l'autonomie et le sens des responsabilités.

Loyale et investie, je possède également de grandes qualités relationnelles.

Disponible immédiatement, je suis prête à vous rencontrer !

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.

06 10 26 32 21 - c.s.steinbach@orange.fr





Mes compétences :

Animation de formations

Droit social

Tutorat

Médiation

Relations sociales

Dialogue social

Management

Gestion des conflits

Communication