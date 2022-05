Sandrine TACAIL

Diplômée du Master ICH, et à travers mes 14 ans dexpérience dans diverses fonctions du secteur immobilier, jai acquis plusieurs des compétences professionnelles requises pour apprécier les situations, mesurer les risques et apporter des solutions adaptées.



Les différentes tâches de suivi juridique, administratif, technique, financier et de contrôle de conformité des intervenants, ont mis en évidence mes qualités de rigueur, dorganisation et dautonomie. De plus, ma capacité découte et mon aisance relationnelle mont permis dobtenir toujours de bons résultats.



Je suis certaine que ma capacité d'adaptation et mon profil polyvalent seront les atouts pour les opportunités professionnelles qui se présenteraient à moi.