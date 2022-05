Sandrine TALBOTIER

Présente dans le domaine du financement immobilier depuis 1997 , d'abord salariée dans deux établissements de crédits et indépendante depuis 2006 avec une période en tant que correspondante pour la BPI : Banque Patrimoine et Immobilier sur le secteur du Vaucluse. Mon métier est d'accompagner tous types de projets : Crédit immobilier pour les résidents et non-résidents, trouver la meilleure assurance de prêt, projets pour les investisseurs, les rachats ou renégociations, les regroupements de crédits ( propriétaire ou locataires) , des prêts de trésorerie , prêts hypothécaires , prêt relais , etc ..... N'hésitez pas à me contacter je suis là pour vous accompagner dans vos projets de vie.