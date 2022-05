Sandrine TEIXEIRA

En contrat de professionnalisation dans le secteur de l'immobilier, je décide aujourd'hui de reprendre mon avenir en main en m'orientant vers un marché de nouveau en plein essor via le métier d'Assistante de Gestion en Immobilier.



Je souhaite apporter mon sens de l'organisation et du contact appuyé par une compétence métier, afin de contribuer à l'efficacité de l'entreprise exigeant une énergie communicative, une réactivité positive et une adaptabilité rigoureuse.



Mes compétences :

relances clients

vente de produits de beauté

prospection commerciale

gestion des commandes

gestion des plannings

devis et facturation

vente de produits evenementiels

analyse des besoins

Persévérant

Autodidact

vente de produits et de materiel de nettoyage