Sandrine TEIXEIRA

Consciencieuse, motivée et impliquée, je souhaite rejoindre un établissement de santé pour mettre à sa disposition mes compétences et mes qualités humaines.



Mes plus :

-Titulaire du diplôme de Secrétaire Assistante Médico-sociale.

- Une première expérience professionnelle au sein de l'Institut Paoli Calmettes (cf. CV).

- Le sens de l'accueil et de l'écoute ainsi que celui de la discrétion (secret professionnel).

- L'esprit d'équipe, la polyvalence et l'autonomie.

- Le professionnalisme.



Mes compétences :

Accueil

Classement

Classement archivage

Gestion des arrêts

Mise en page

Publipostage

Rédaction

Secretariat

Suivi de dossiers