Au travers de mes 10 années d’expérience, j’ai pu perfectionner ma technique professionnelle en tant que gestionnaire de Paie, notamment grâce aux différentes types de conventions collectives rencontrées.



Mon ouverture d’esprit et mon sens de l’initiative me permettent d’appréhender rapidement un milieu et d’assumer des tâches diverses.



N'hésitez pas à me contacter !