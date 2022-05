Sandrine THERNY

Je suis directeur d un foyer d accueil médicalisé et également formatrice à l'approche Snoezelen ( niveau 1, 2 et 3) dans toute la France dans le secteur sanitaire et médico social et intervient également sur d autres thématiques :

L accompagnement des personnes polyhandicapées et l accompagnement des personnes polyhandicapées vieillissantes.

L accompagnement éducatif en foyer de vie et en MAS.

J aime transmettre, donner et recevoir et véhiculer au travers de mes différentes fonctions les notions de bientraitance et impulser une dynamique au sein d une équipe pluridisciplinaire.

J aime les challenges .



Mes compétences :

Dynamique

A l écoute

Management

Empathie