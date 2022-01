Sandrine THUMEREL

Après 18 ans d'expérience en secrétariat dans une clinique, j'ai décidé de donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle en devenant secrétaire indépendante. J'ai suivi une formation au télétravail auprès de l'ANDT et j'ai obtenu une certification avec mention BIEN en Décembre 2008. Grâce à mon expérience professionnelle, à mon sens de l'initiative, et à mon désir de poursuivre mon parcours professionnel avec plus d'autonomie et de responsabilités, WEBURO33 a vu le jour. Je propose du secrétariat médical, du secrétariat administratif pour artisans, PME, TPE mais aussi des prestations aux particuliers et associations ainsi qu'un accompagnement dans les démarches administratives.



Mes compétences :

Gestion administrative

secrétariat médical