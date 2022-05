Lumen BARBIER

Actuellement conseillère clients chez Téléperformance, je suis en recherche active pour un emploi dans mon secteur d'activité.



Avec une expérience professionnelle de plus de 10 ans en qualité d'assistante juridique bilingue, je recherche dans les domaines des Ressources Humaines ou du Droit des sociétés (sociétés civiles et commerciales), CDI de préférence, pas nécessairement bilingue.



Je me tiens informée des évolutions législatives et jurisprudentielles quotidiennement, par l'intermédiaire de hubs, ainsi que via les revues juridiques, et le Journal Officiel en ligne, entre autres.



Au cours de ma carrière :

- j'ai été missionnée sur le projet européen "AEGOS", piloté par le BRGM, qui a pour but de créer une base de données à visu internationale, sur les ressources minières du continent africain. Ce projet regroupe 23 pays membres dont la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Italie ;

- j'ai travaillé 9 ans au service juridique et fiscal du Centre de gestion CER-Alliance Centre, accessible aux revenus BA et BIC, en droit des sociétés et droit social ;

- j'ai élaboré un livret réunissant l'intégralité des formalités juridiques, pour tout type d'acte (constitutions et modifications statutaires), pour les sociétés BA et BIC.



Séjour à l'étranger entre 2004 et 2008.



Mes compétences :

Droit social

Droit du travail

Droit des sociétés

Assistante ressources humaines

Assistante juridique

administration RH