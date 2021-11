Je suis Daniel MANOUX facilitateur de projets immobiliers (mandataire immobilier indépendant rattaché au réseau iad France). Je travaille sur la Haute Corrèze, plus particulièrement sur la ville de USSEL et ses alentours. Je connais parfaitement ce secteur et ses spécificités. À l'écoute de vos besoins, je vous apporte mon aide dans le cadre de votre recherche d'un nouveau bien. En faisant appel à moi, vous gagnerez en temps, en pertinence et en précision. Pour cela, je mets à votre service mon réseau et mon expérience de conseiller immobilier* dans le périmètre géographique où vous voulez vous installer.



Prix du mètre carré, emplacement, location ou vente, type de bien, superficie recherchée à USSEL sont des informations essentielles pour réaliser votre future transaction immobilière. Elles vous aideront à délimiter de façon claire votre projet immobilier. Mon rôle de mandataire immobilier à USSEL me permet de vous accompagner méthodiquement, à chaque étape du processus selon votre convenance. À terme, vous aurez en votre possession tous les éléments pour vous aider à réaliser votre transaction immobilière en parfaite transparence.



D'autre part, mon statut de mandataire immobilier indépendant vous apporte d'autres garanties. En premier lieu, ma flexibilité dans la gestion de mes projets et la prise de rendez-vous clients. Je peux donc me rendre aisément disponible sur USSEL et ses environs et être à vos côtés pendant toutes les étapes de votre projet immobilier.



Vente ou Achat de biens à USSEL, je me ferai le plaisir de vous conseiller sur tous les aspects pratiques liés à votre projet.



N'hésitez pas à contacter me contacter.