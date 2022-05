Sandrine THYRAULT

Domaines d’expertise fonctionnelle : Achats – Supply Chain – Marketing – Gestion Commerciale – Contrôle Gestion - Logistique.

Bientôt 20 ans d' expertise retail sur la mise en œuvre de projets si ou métier à forte dominante transverse (back -middle ou front office).





Dernier poste occupé : Directrice de l’organisation et des Centres de Compétences - Gestion du budget (6 MK€ annuel) – Encadrement 50 personnes



•En collaboration avec la Direction générale et les Directions opérationnelles France et International, identifier et mettre en œuvre les projets d’Organisation et d’évolution du SI, en phase avec la stratégie de l’entreprise.



4 pôles :



- Organisation & Processus France » et « Organisation & Processus International et Filiales : en charge de proposer, étudier, valoriser et prioriser les différentes opportunités adressées avec les métiers, afin de faire évoluer leur SI. mission d’accompagner les utilisateurs dans l’appropriation des nouveaux outils, dans le respect des principes directeurs définis par le management



- Centre de Compétences SAP : en charge de l’ensemble des projets fonctionnels et techniques SAP Finance, en France et à l’International



- Centre de Compétences Décisionnel : en relation directe avec les métiers, coordonne et gère l’ensemble des projets fonctionnels ou techniques liés aux domaines transverses du Décisionnel et du Reporting, en France et à l’International



- Centre de Compétences Atelier Doc Info Média : en charge de la mise en valeur, de la structuration et de la création des supports de communication et de formation, papier ou en ligne, pour le compte des Directions opérationnelles de la Fnac, de la DRH et de la DOSI



J'ai occupé des fonctions autour de la mise en place de systèmes d'informations opérationnels et décisionnels principalement dans le secteur de la distribution.



Un passage par un éditeur de logiciel en BI m'a permis acquérir le niveau de compétence technique nécessaire à la conduite de projets d'envergure.



Mes compétences :

Business intelligence

AMOA

MicroStrategy

Direction de projet

Système d'information

Organisation

MOA

Direction des systèmes d'information