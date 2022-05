Sandrine TOURILLON

Par mon implication, je cherche à développer le service dans le sens donné par les orientations de l’établissement et dans le cadre des missions déléguées. Je porte un intérêt particulier au sens et à la qualité donnés à nos actions dans le respect des personnes, des procédures et règlementations. Présente au quotidien auprès des équipes et sur le terrain, j’apporte par mon management les ressources nécessaires aux changements dans un environnement de plus en plus contraint.



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement

Conduite du changement

Ingénierie de projet