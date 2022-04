Delphine ADIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil,

Je suis psychologue clinicienne spécialisée dans le secteur de l’enfance et de l’adolescence, diplômée depuis 15 ans.

Après plusieurs remplacements dans le secteur de l’éducation spécialisée et du médico-social (CMPP et ITEP), j’ai exercé pendant 7 années en cabinet libéral. Durant cette même période, je me suis engagée dans des missions diversifiées à l’Ecole des Parents et des Educateurs (soutien à la parentalité, groupes de parole, conférences-débats, analyse de pratique…), dans une dynamique de coéducation et de coopération avec de nombreux partenaires et sur des lieux d’intervention multiples (centres sociaux, Maison d’Arrêt, RASED etc…).

Forte de ces différentes expériences et en recherche d’une plus grande continuité dans ma pratique, j’ai souhaité intégrer une structure me permettant de mettre mes connaissances et mes compétences au service des enfants et des adolescents accueillis (et de leurs familles), mais également au service d’une équipe pluridisciplinaire. Ainsi, depuis début 2011, j'ai intégré l'Association d'Education Populaire La Landelle : j'y exerce aujourd’hui à la Maison d’Enfants à Caractère Social de l'antenne de Castres.

En parallèle, depuis 11 ans, j’interviens régulièrement dans le secteur de la formation initiale et continue des métiers éducatifs et sociaux (Institut Saint-Simon, Trajet Formation).



Mes compétences :

Groupe de parole

Consultation psycho-éducative

Bilan d’orientation scolaire

Conférence-débat

Analyse de la pratique

Formation professionnelle

Consultation individuelle et familiale

Bilan psychologique

Psychiatrie

Psychologie

Social

Education

Accompagnement

Prévention

Formation

Techniques d'art thérapie

Maîtrise des relations avec les partenaires sociau

Interprétation de production écrite (dessin, conte

Rédaction d'écrit professionnel

Procédures d'appel d'offres