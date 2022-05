Sandrine TOUSCH

Depuis avril 2015 :

Directrice Ressources Humaines des Divisions LACTEL et LACTALIS NUTRITION EUROPE, GROUPE LACTALIS. 1 800 salariés.



D'Août 2012 à mars 2015 :

Responsable Ressources Humaines de Division, GROUPE LACTALIS, Division Lactalis Nestlé Produits Frais. Coordination de la politique RH sur le périmètre industriel de la Division, soit 10 usines - 2 200 salariés en France et en Europe de l'ouest.



De Mai 2009 à Août 2012 :

Directrice des RH pour le Groupe SPIE BATIGNOLLES, filiale construction OUEST et SUD OUEST(650 salariés - 15 établissements sur la Bretagne, les Pays de Loire, le Centre Ouest, l'Aquitaine et Midi Pyrénées).



De Nov. 06 à Mai 2009 :

Responsable Ressources Humaines SPIE BATIGNOLLES OUEST, Direction opérationnelle de la Construction, 530 personnes en multi sites.



De Nov. 01 à Nov. 06 :

Adjointe puis Responsable Ressources Humaines Brasseries HEINEKEN, site de production de Mons en Baroeul (400 pers.)



De Jan. 2000 à Nov. 2001 :

Adjointe au DRH, Groupe ELECTROLUX, unité de cuisson de Reims (300 pers.), puis unité de lavage de Revin (700 pers.)



FORMATIONS :



Oct. 98 - Nov. 99

MASTER de Gestion des Ressources Humaines, mention.

Ecole Supérieure de Gestion, Paris.



Oct. 96 – Nov. 97

3ème cycle de Droit privé, Université de Limoges, mention.



Mes compétences :

Ressources humaines