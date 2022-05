Sandrine TOUZÉ

VOS BESOINS : Générer du trafic qualifié et accroître la visibilité de votre marque ou de vos produits // Publier sur le web une information optimisée pour les internautes & pour les moteurs // Améliorer vos conversions



MES COMPETENCES

> > > FORMER : Former les équipes opérationnelles et les dirigeants aux leviers du marketing digital (stratégies digitales, génération de trafic, analyse de performances, mise en place et optimisation référencement) // Former à la rédaction de contenus optimisés pour le web

> > > CONSEILLER ET ACCOMPAGNER : Structurer l’arborescence de menus d’un site & ses contenus // Qualifier votre audience d’internautes par la mise en oeuvre de personas // Analyser le comportement de ces internautes sur votre site et sur les moteurs de recherche // Organiser votre veille marque et produits et contrôler votre e-réputation // Cibler des mots clés pertinents pour vos actions de marketing & de communication // Bâtir une stratégie de communication claire, cohérente, répondant à des KPI bien déterminés, tant sur votre site que sur les réseaux sociaux



Mes compétences :

Web-marketing

Rédaction web

SEO

Ergonomie

Formation

Adwords

Gestion de projets