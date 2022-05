Sandrine TREMBLAY

Après plus de 7 années d'expérience dans la gestion de projets et le développement logiciel au sein des grands comptes de Sophia, j'ai décidé de rejoindre l'équipe commerciale de SII Sophia Antipolis.



Depuis, je participe au développement de services et à la gestion commerciale de PME et grands comptes sur les Alpes Maritimes et Monaco.



L'agence SII de Sophia Antipolis, forte de 270 collaborateurs, occupe aujourd'hui une position de leader sur la Côte d'Azur avec un portefeuille d'une quarantaine de comptes clients. Professionnalisme, proximité, management participatif et qualité de vie sont les piliers de notre culture d'entreprise.



Mes compétences :

Management

Conseil

Informatique

Gestion de projet

Ingénierie