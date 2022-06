Mylène GANDON

Avec plus de 10 ans d'expériences professionnelle dans le Digital j'ai plusieurs cordes à mon arc.

J'ai aujourd'hui envie d'un poste valorisant mes compétences créatives (dans le webdesign), techniques (je maitrise

l'intégration front-end / HTML, CSS) et web-marketing (je connais les règles de Google, je suis certifiée Google Adwords et j'ai une bonne connaissance des algorithmes de Facebook et Instagram).

Ce que je sais faire :

- Créer des interfaces graphiques, bannières de pub, emailing ou landing page en cohérence avec l’identité des marques

- Créer, optimiser et gérer des blogs Wordpress

- Créer et gérer des comptes Facebook ou Instagram

- Auditer et améliorer votre positionnement sur Google (SEO)



Mes compétences :

Webmaster

Infographie

Emailing

Ergonomie

Flash

CMS

Wordpress

Intégration

Référencement