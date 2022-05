Bonjour cher réseau



Je suis actuellement étudiante en Mastère Audit et contrôle de Gestion au Pôle Paris Alternance (PPA) ,et je suis à la recherche d'une alternance en contrôle de gestion pour Octobre 2017.

Cela fait maintenant 7 mois que

j'essaye de décrocher un contrat de professionnalisation, malgré de plusieurs entretiens effectués ,et de multiples appels téléphoniques, je suis toujours à la recherche d'un contrat de professionnalisation en CONTRÔLE DE GESTION , en AUDIT, et en CONTRÔLE INTERNE.

J'ai décidé de ne pas baisser les bras malgré certains refus,je continue mes recherches et je suis déterminée à trouver un contrat de professionnalisation,une entreprise d'accueil pour effectuer cette formation.Je fait appel à vous pour m'aider dans mes recherches.

Si vous êtes à la recherche d'une étudiante sérieuse, dynamique,rigoureuse ayant une expérience dans le contrôle de gestion, et en contrôle interne,je suis à votre disposition.



Sandrine Tsobgny

0614503377



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Audit

Excel

Pack office