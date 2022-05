Sandrine TURBIER

Manager avec expérience 14 ans au sein de MINDEF en recherche active d'un détachement en région parisienne afin d'apporter mes connaissances dans le domaine juridique, de la sécurité (réglementation et procédures et conduite de projets), leadership d'équipes (pouvant aller jusqu'à 80 personnes) et formation de cadres. 250 sessions journées défense citoyen.

Anglais courant lu écrit parlé (niveau maitrise). Profil diversifié, adaptable et persévérance dans l'effort.

Disponible en mai 2017.



Mes compétences :

Sens de l'initiative