Carl BLONDEL

Actuellement chancelier dans l'Armée de Terre, j'inscris aujourd'hui mon parcours professionnel dans la découverte d'un nouveau milieu afin d’étendre et parfaire mes connaissances en ressources humaines et administratives.

L'expérience acquise au sein du ministère de la défense depuis 1996 m'a permis de développer un sens de l'organisation reconnu et le goût du travail précis. Garant du respect des réglementations liées à mes fonctions, je possède, en outre, d’excellentes qualités relationnelles. Rigoureux, organisé et méthodique, je suis capable de prendre des initiatives en totale autonomie.

Ma capacité d'adaptation me permet de tenir un poste à responsabilité immédiatement.