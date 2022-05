Sandrine VAHE

Bonjour,



Depuis 20 ans (commerciale itinérante), je prends plaisir à être en relation avec la clientèle (téléphonique et physique), développer le portefeuille alloué (volume clientèle, CA et marge), à négocier, prospecter (vente de produits à dominante technique)auprès d'une clientèle diversifiée : fabricants (grands et moyens comptes) artisans, industriels, collectivités locales, hôpitaux, cliniques, maison de retraite, utilisateurs divers, mais aussi auprès des dentistes et prothésistes dentaires.



Autonome, sachant travailler en équipe et en home office, je souhaiterais pouvoir évoluer dans le secteur médical et vétérinaire (laboratoires, fabricants de matériel, etc...) ou industriel auprès d'un fabricant.



Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.



Cordiales salutations



Mes compétences :

Plongée sous marine

B to B

Travail d'équipe

Sens du service

Home office

Négociation commerciale