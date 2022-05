Sandrine VALDEYRON

Qui suis-je : Une partenaire autonome



- 20 ans d’expérience : 8 ans salariée dans un Cabinet d’Avocat,

et depuis 2003, en profession indépendante,



- Des diplômes :

- Master 1 Droit Privé mention Carrières Judiciaires,

- Diplôme de l’Ecole Nationale de Droit et de Procédure (Clerc d’Avocat),

- BTS Assistant de Direction.



Secrétariat :



Pour les particuliers : Assistance et conseil dans la rédaction des courriers administratifs : réclamation, demande et réponse aux différentes administrations etc…



Pour les Entreprises : Rédaction et frappe de courriers, devis, saisie de la comptabilité mensuelle…(dans vos locaux ou à distance)



Pour les professionnels auxiliaires de justice : Assistante dans vos locaux