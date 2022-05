Sandrine VALERO (BUTAUD)

Dotée d'une expérience significative de plus de 10 ans dans la communication institutionnelle et commerciale, je conçois, coordonne et mets en œuvre des actions de communication internes et externes. Mes objectifs sont de développer l'image et la notoriété de l’entreprise, de promouvoir ses produits et de fédérer les collaborateurs autour d'une culture et de valeurs communes.



Mes compétences :

Illustrator CS5

In design

Sharepoint 2010

Wordpress

Photoshop

Ezpublish

Gestion de projets

eLearning

Microsoft SharePoint

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator