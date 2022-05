Sandrine VALSAQUE

Intéressée par les métiers des arts graphiques, dans lesquels j'ai exercé pendant 25 ans à des postes différents, je suis à la recherche d'un emploi.

Ma rigueur, mon sérieux et mon expérience du terrain m’ont énormément appris.

Mon évolution au sein de mes différentes entreprises m’a permise de mesurer parfaitement les enjeux de la chaîne graphique et d'avoir un regard plus large sur le monde de l’impression et des exigences de ses clients.



Je souhaite aujourd’hui intégrer une entreprise dans les arts graphiques, à des postes pour lesquels je suis immédiatement opérationnelle ou qui nécessitent une formation.



Si toutefois mon profil vous intéressait, je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien.



Sandrine COURQUIN-VALSAQUE



Mes compétences :

Assistante

Façonnage

Arts graphiques