Sandrine VERVOITTE

Rigoureuse, souriante, organisée, mes compétences et mes capacités d'adaptation me permettent d'intégrer facilement une équipe et assurer les missions qui me sont confiées.

J'ai un certain goût pour les challenges et l'innovation, j'aime mettre en place de nouvelles actions et suis toujours prête pour apprendre de nouvelles techniques et méthodes.

Curieuse et ayant un bon sens d'écoute active, j'aime me tenir informée des nouveautés et actualités. J'aime apprendre et mettre en pratique mes nouvelles connaissances.

Pugnace et consciencieuse, je ne lâche rien et me donne les moyens d'atteindre mes objectifs.



Vous êtes en recherche d'une personne compétente, qui aime son métier et s'investir dans ses missions? Ne cherchez plus et contactez-moi!



Mes compétences :

Accompagnement formation et emploi

Esprit d'équipe

Esprit d'initiatives

Esprit curieux

Sens des relations humaines

Sens de la confidentialité

Validation projet professionnel

ADVP

Social

Accompagnement

Formation

Dynamique

Connaissance public jeune

Élaboration outils pédagogiques

Porfolio

ELABORATION DE PLANS D'ACTIONS

Bilan de compétences et VAE

Rédactionnelles et relationelles

Synthèses et bilans

Conseil aux entreprises

Travail en équipe