Martine CATHALA

Riche d'une expérience de plus de 10 ans en entreprise, j'ai choisi en 1994 d'orienter ma carrière vers le secteur de la formation continue.



Ainsi, durant 6 ans, j'ai exercé en qualité de formatrice/responsable pédagogique d'actions collectives ou individuelles auprès de divers publics (salariés, DE, TH). Les diverses missions confiées m'ont permis d'affirmer des compétences en termes d'analyse des besoins, d'évaluation des acquis et des potentialités et enfin d'aide à la définition et/ou validation de projets.



En 2002, j''ai enrichi mon parcours d'un DESS en Psychologie du Travail qui m'a permis d'évoluer en qualité de conseiller bilans de compétences, chargée des relations avec les entreprises. A ce titre, j'ai exercé des missions d'information, de conseil et d'accompagnement tant auprès des bénéficiaires que des dirigeants d'entreprises sur les nouvelles mesures proposées dans le cadre de la réforme, les dispositifs existants en matière de formation et de VAE, la gestion des financements.



Depuis 2006, j'occupe un poste de conseillère VAE sur le dispositif mis en oeuvre par le Conseil Régional LR.



Professionnelle de la formation continue, je souhaite apporter mon expertise au service d'un réseau performant et contribuer en qualité de conseiller formation au développement des compétences, à l'adaptation des évolutions, des métiers et des technologies, à la sécurisation des parcours professionnels.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Conseil en formation

Formation

Formation continue

Le conseil