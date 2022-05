Patrice CATHALA

Développement d'un réseau de magasin de proximité sous enseigne Proxi.

Mission : création, reprises, transfert.



Prospection terrain et négociation auprès des différents acteurs.

Évalue le chiffre d'affaire potentiel par une étude de marché.

Etudie la faisabilité financière et technique du projet.

Recrutement d'investisseurs.

Coordonne et participe à la mise en oeuvre jusqu'à l'ouverture du point de vente.



