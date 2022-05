Patrice CATALA

Manager et Animateur / Développeur de réseaux fort d'une expérience de plus de 20 ans, dans des Secteurs de la Distribution Spécialisée et l'Industrie, j'ai géré des équipes de cadres, employés commerciaux et techniciens.

En contact avec des Patrons de Centres Autos et aujourd'hui de Concessionnaires et d'Agents des marques du Groupe PSA, je les aide aujourd'hui à prendre les bonnes décisions de gestion, de formation, de développement de leurs affaires (communication, marketing, digital business) dans le respect des Politiques Commerciales du Groupe.

Je reste à l'écoute d'opportunités professionnelles pour relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Développement commercial

Lean management

Management de la qualité

Management opérationnel

Organisation d'entreprise

Coaching Commercial

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Encadrement