Btyssame BENKHALIFA

Suite à la fin de mon congés parental , je souhaite reprendre une activité professionnelle dans le domaine de l'emploi.



Je suis à la recherche de contacts dans les environs de la communauté de commune vallée de l'héraut ( allant de Montpellier jusque Bézier en passant par Clermont l'Hérault et Pézenas) afin d'échanger sur les problématiques territoriales, le tissu économique et social , des échanges de pratiques.....mais aussi me créer un réseau professionnel chose indispensable de nos jours!!



Mes compétences :

Évaluation des politiques publiques

Gestion de projet

Accompagnement à l'emploi

Coaching

Etude quantitative et qualitative