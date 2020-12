Pascal CAILLEAU

Depuis le 3 avril dernier, je suis actuellement en formation auprès de l'AFPA Montpellier pour le titre de conseiller en insertion.



Fondateur et directeur de CPE 34 (de 2007 à 2011): c'était une association pour demandeurs d'emplois, seniors, cadres et assimilés. Sa démarche était de promouvoir toute les nouvelles formes d'emplois dont le temps partagé.



Suite à des raisons financières, je suis revenu sur un secteur qui embauche: l'hôtellerie.



Depuis 5 ans, le monde de l'accompagnement et de l'insertion me manquait. C'est pourquoi et par le biais du FONGECIF, j'ai intégré l'AFPA de Montpellier pour le titre de Conseiller en Insertion.



Aujourd'hui, je reviens aux nouvelles et une grosse envie de vous revoir, vous me manquez.



Je ne dirais qu'une chose:



"L’ÉCHEC" N'EST QU'UNE OPPORTUNITÉ POUR RECOMMENCER LA MÊME CHOSE PLUS INTELLIGEMMENT

Henri Ford



Mes compétences :

Communication