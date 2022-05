Sandrine VIGNERON-PONCET

Le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification ( GEIQ) BTP a été crée en janvier 2013 sur la Région Lorraine. Il s'agit d'une structure associative, porté par les Fédérations duu Bâtiment et des Travaux Publics de Lorraine, destinée à accompagner les chefs d'entreprise du BTP dans la gestion de leurs clauses d'insertion et dans leur problèmatique structurelle de recrutement. L'objet du GEIQ est l'organisation et la mise en place de parcours de formation en alternance auprès d'un public en difficulté d'accès à l'emploi, en vue de leur intégration pérenne au sein des entreprises adhérentes.

N'hésitez pas à me contacter directement afin que nous échangions ensemble !



Mes compétences :

Recrutement

Commercial