Sandrine VILAR

Une expérience professionnelle riche dans le secteur de l assurance me permet d'avoir aujourd'hui une vision globale de l'entreprise. M.C Formation propose des formations ou coaching orientés sur la vente, la stratégie commerciale, la performance...

Les nouveautés!!

Au sein d un marché très concurrentiel, la qualité et la performance sont les facteurs de votre réussite. Je vous propose des prestations client mystère pour 2018 afin de porter un regard nouveau sur votre entreprise.

Une évaluation a deux niveaux, la perception de votre entreprise par un client lambda, mais également par une professionnelle ce qui représente une réelle plus value pour vous..n hésitez pas a me contacter !



Mes compétences :

VENTE B to B

Management d'une force de vente

Formateur

Assurance vie

Audit qualité

Assurances

Commerciale

ASSURANCE

FORMATION