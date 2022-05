Sandrine VILLAUME

Auparavant pendant 10 ans dans le textile, au niveau de la vente France et Export et plus particulièrement sur les marchés anglais, américains, en 2007 je change totalement de secteur et rentre chez OCF, mobilier et agencement de magasins destinés aux métiers de bouche, et plus particulièrement la conception et la fabrication sur mesure de vitrines réfrigérées aussi bien en froid positif que négatif.

En charge de l'ensemble de la force commerciale de l'entreprise, des grands comptes et de l'export.