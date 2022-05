Je suis à l'écoute de toutes opportunités qui me permettrais d'évoluer.

Je suis responsable de la gestion, de l’organisation et de l’approvisionnement des rayons en charge.

j'Anime et je coordonne les employés se trouvant sous mon autorité. J'applique la politique relative à l’entreprise. J'accueille,j'oriente et renseigne les clients.