Sandrine VILLERET

Mettre mon expérience et mes compétences aquises dans les domaines Qualité /Environnement au service d'entreprises.



Mes compétences :

Management de la qualité

Management de l'environnement et étude d'impa

Haccp

Non conformité

Règlementation Environnement

Formation sensibilisation

Maitrise documentaire Qualité/ Environnement

Réalisation d'audits externes QSE

Formation

Analyse environnementale

Qualité

Norme ISO 9001

Environnement

fssc22000