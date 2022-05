Sandrine VINCENT

Consultant / Ingénieur psychosociale, Chargée de mission



J'ai pour objectif de mettre mes compétences au profit de vos projets relatifs au développement de projets Rh liés aux compétences, l'évaluation, détection de potentiel, ,motivation,management ou toute autre problématique relevant de la ressource humaine.

Dynamique, force de propositions, dotée d'un bon relationnel, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi.



Compétences :

INGENIERIE DE PROJET

• Évaluer l’existant et analyser le problème

• Proposition et accompagnement d’une solution

• Évaluer, aménager et finaliser la solution

• Définir et mobiliser les ressources



FORMATION

• Définir le besoin

• Vérifier la faisabilité du projet

• Mettre en relation avec partenaires extérieures

• Développer l’employabilité



COMMUNICATION

• Rédiger des documents écrits et video-projetés

• Intervenir lors de colloques

• Animer des réunions



SAVOIR-ETRE

• Diplomate et psychologue

• Pédagogue : tuteur et formatrice

• Adaptable : collaboration avec des publics de salariés variés



Mes compétences :

Accompagnement

Consultant

Enseignement

GPEC

Ingénierie

Ingénierie psychosociale

Management

Orientation

Orientation professionnelle

Psychologie

Ressources humaines