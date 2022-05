Sandrine VISTICOT

Je suis actuellement consultante principale EHS chez ERM France à Paris. J’encadre également une équipe de

consultants belges. J’ai rejoint ERM en 2011.

J’ai plus de 11 ans d’expérience dans l’industrie chimique.

Avant de rejoindre ERM, j’ai occupé un poste de responsable Qualité, Hygiène et Santé, Sécurité et

Environnement (QHSE) au sein d’un site industriel chimique classé Seveso seuil haut, dans le département de

l’Aisne (02). Ce poste m’a conduit à encadrer une équipe de plus de 20 personnes.

J’ai également été pompier volontaire pendant 6 ans.



Mes compétences :

Chimie

Risque chimique

Réglementation ICPE

Analyse de risque

Sécurité industrielle

Sécurité incendie

Sécurité au travail

Audit sécurité

OHSAS 18001

Veille réglementaire

Certification ISO 14001

Certification ISO 9001